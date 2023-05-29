زعيم المعارضة في إسبانيا: حقبة سياسية جديدة بدأت في بلادنا

قال زعيم المعارضة في إسبانيا ألبرتو نونييث فايخو فجر الاثنين، إن بلاده دخلت حقبة سياسية جديدة، بعد أن حقق حزبه الشعبي اليميني مكاسب كبيرة في الانتخابات المحلية والإقليمية الرئيسية.

وأضاف في خطاب نصر عقب الانتخابات التي جاءت قبل ستة أشهر من الانتخابات العامة، والتي من المتوقع أن يفوز بها اليمين: "إسبانيا بدأت دورة سياسية جديدة.. إنه انتصار لنهج آخر في السياسة".

وصوّت الإسبان الأحد في انتخابات بلدية ومحلية تعد بمثابة اختبار وطني لرئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز.

وواجه سانشيز الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ 2018 عوائق عدة، على غرار تراجع صورته بعد سنوات في السلطة، وعودة التضخم.

المصدر: "أ ف ب"