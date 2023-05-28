الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو" يهنئان أردوغان بإعادة انتخابه

هنأ رئيسا المفوضية والمجلس الأوروبيين والأمين العام لحلف شمال الأطلسي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية.

وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عبر "تويتر"، عن رغبتهما في "مواصلة تطوير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا".

ومن جانبه، قال الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، في تغريدة: "أتطلع إلى مواصلة عملنا والتحضير لقمة الناتو في فيلنيوس في يوليو".

كما هنأ المستشار الألماني أولاف شولتس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بفوزه في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، مشيدا بعلاقة البلدين كونهما "شريكين وحليفين مقربين".

وفي وقت سابق، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أردوغان على إعادة انتخابه كرئيس في رسالة موجهة إلى الرئيس التركي، كما قدم قادة بيلاروس وقطر ومصر وفرنسا وأرمينيا والعديد من الدول التهاني.

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أحمد ينار، مساء اليوم الأحد، فوز الرئيس رجب طيب أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وحصل أردوغان على 52.21% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بعد فرز نحو 99% من الأصوات، حسبما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية التركية ونقلا عن وكالة الأناضول الحكومية. فيما حصد زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو على 47.79% من الأصوات.

المصدر: RT + AFP