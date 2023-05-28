"بلومبيرغ": مقاتلات "إف-16" الغربية في أوكرانيا لن تصمد أمام الدفاعات الجوية الروسية

أفادت صحيفة "بلومبيرغ"، بأن مقاتلات "إف-16" التي يعتزم الغرب إمداد أوكرانيا بها، ستكون ضعيفة ولن تصمد أمام الدفاعات الجوية الروسية.

وأوضحت الصحيفة، أن مقاتلات "إف-16" الغربية التي سترسل إلى أوكرانيا ستزود برادارات ضعيفة وذخائر قصيرة المدى، بخلاف ما تمتلكه القوات الروسية.

ورجحت الصحيفة أن تستخدم أوكرانيا هذه المقاتلات، لتعزيز دفاعاتها الجوية فقط، أو في العمليات الخاصة.

ووفقا للطيار السابق في سلاح الجو الأمريكي جون فينابل، أنه في حال استخدمت طائرات F-16 لمهاجمة المواقع الروسية، فإن الرادارات الروسية ستكون قادرة على رصدها قبل أن تقترب لمسافة كافية للهجوم، وبالتالي يمكن إسقاطها ببساطة وإفشال الهجوم.

وألمح إلى ضرورة خفض السلطات الأوكرانية مستوى توقعاتها حول إمكانية قلب الموازين لصالحها في ساحة المعركة، عقب استلام مقاتلات "إف-16".

وأشار الموظف السابق في القوات الجوية الأمريكية برين تانيهيل، الذي شارك في تطوير أجهزة محاكاة "إف-16"، إلى أن كييف ستضطر لتقليص توقعاتها من تسلم هذا الطراز من المقاتلات، حيث ستكون بداية استخدامها من قبل الطيارين الأوكرانيين مجرد انتقال من طراز قديم إلى طراز آخر.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن في 21 مايو، خلال مؤتمر صحفي، عقب قمة مجموعة الدول الصناعية السبع في هيروشيما أن الغرب سيبدأ في تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة الطائرات المقاتلة من الجيل الرابع، بما في ذلك طائرات "إف-16".

في الوقت نفسه صرح مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان، بأن واشنطن ستناقش مع الدول الحليفة من سينقل تلك الطائرات إلى كييف، وأشار بأنه وفقا للإدارة الأمريكية، لم يتم تضمين تلك المقاتلات في قائمة المساعدات ذات الأولوية للغرب استعدادا لشن كييف هجومها المضاد.

المصدر: تاس