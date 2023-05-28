الشرطة العسكرية الأمريكية تبدأ بتسيير دورياتها بمحطة قطارات نورمبرغ الألمانية

تبدأ الشرطة العسكرية الأمريكية تسيير دورياتها لحفظ القانون بمحطة قطارات نورمبرغ بألمانيا، بعد حادثة يناير الماضي بسبب 3 جنود أمريكيين يخدمون في القاعدة العسكرية في إقليم بافاريا.

وذكرت ذلك اليوم الأحد صحيفة Münchner Mercur، مشيرة إلى أن قرار المشاركة الأمريكية هذا جاء بعد المشكلة التي وقعت بين 3 جنود أمريكيين يخدمون في القاعدة العسكرية في بافاريا، وعند تدخل عناصر الشرطة الألمانية للفصل بينهم، أقدم العسكريون الأمريكيون على مهاجمة عناصر الشرطة.

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وفي نهاية الحادثة، اعتقل 9 من عناصر وضباط الشرطة الألمانية هؤلاء الجنود الأمريكيين.

ولذلك من المتوقّع أن تساعد الدوريات الأمريكية في تأمين وحراسة المحطة خلال عطلات نهاية الأسبوع.

ويتمثل المفهوم الأمني ​​الجديد الذي تم تبنيه من قبل ممثلي السلطات والشرطة الفيدرالية الألمانية، و"دويتشه بان" وسلطات نورمبرغ، بتواجد المزيد من ضباط إنفاذ القانون وتركيب عدد إضافي من كاميرات الفيديو في الإقليم من محطة السكة الحديد الرئيسية.

المصدر: تاس