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نتائج غير رسمية... رجب طيب أردوغان يفوز بانتخابات الرئاسة التركية

المعارضة التركية تعلن تعرض مراقبها للضرب وكسر ضلوعه في مركز اقتراع في اسطنبول

أخبار العالم

المعارضة التركية تعلن تعرض مراقبها للضرب وكسر ضلوعه في مركز اقتراع في اسطنبول
Legion-Media
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اتهمت المعارضة التركية سلطات البلاد بتنظيم استفزازات خلال التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد.

وقالت رئيسة فرع اسطنبول من حزب الشعب الجمهوري المعارض، جنان كفتانجي أوغلو، للصحفيين، تعرض مراقب من المعارضة للضرب في مركز اقتراع في العاصمة، وكسرت ضلوعه.

وأضافت: "للأسف، بعد الساعة 15:00 بدأنا في تلقي معلومات عن استفزازات في عدد من المدارس حيث كانت مراكز الاقتراع مفتوحة. لذلك، في منطقة إسنيورت، تعرض ممثلنا للضرب المبرح، وكسرت أضلاعه".

ولم تكشف كفتانجي أوغلو عن ملابسات وقوع الحادث، فيما لم تعلق السلطات بعد على هذا البيان.

وجرى التصويت في تركيا من الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي (يتزامن مع توقيت موسكو) حتى الساعة 17:00. ومن المتوقع إعلان النتائج الأولى مساء الأحد.

ويترشح الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وزعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو لمنصب رئيس البلاد.

المصدر: تاس

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تغطية مباشرة.. الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.. أردوغان أم كليتشدار أوغلو؟