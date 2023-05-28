البندقية.. مياه القناة الكبرى تصطبغ باللون الأخضر الزاهي (صور)

تحولت مياه القناة المائية الرئيسية لمدينة البندقية المعروفة باسم "القناة الكبرى" إلى اللون الأخضر الزاهي.

وأفادت صحيفة Corriere del Veneto، بأن مياه المجرى تحولت إلى اللون الأخضر نتيجة سكب طلاب الفلوريسنت قرب جسر ريالتو، إلا أن تفاصيل الحادث غير معروفة حتى اللحظة.

ومن جانبه قال رئيس مقاطعة فينيتو الإيطالية لوكا زايا، إن المحافظ دعا إلى اجتماع عاجل مع الشرطة، للتحقيق في حيثيات الحادث

وافترضت الصحيفة أن النشطاء البيئيين هم من سكب الفلوريسنت في المجرى المائي، منوهة بأن عددا من أصحاب القوارب السياحية في المجرى قالو إنهم شاهدوا مجموعة من النشطاء النرويجيين على متن قاربين سكبوا الطلاء في الماء.

وتم أخذ عينات من المياه الخضراء من قبل إدارة الإطفاء ووكالة حماية البيئة الإقليمية، لفحصها.

المصدر: نوفوستي + RT