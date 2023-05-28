أردوغان يوزع الأموال في مركز اقتراع في اسطنبول (فيديو)

وزع الرئيس التركي والمرشح لولاية جديدة، رجب طيب أردوغان، أثناء زيارته لمركز اقتراع في اسطنبول للإدلاء بصوته في الجولة الانتخابية الثانية، أموالًا إلى المراهقين الذين كانوا هناك،

وفق ما أفاده مراسل تاس اليوم الأحد، حمل أردوغان في يديه أوراقا نقدية بقيمة 200 ليرة تركية (حوالي 800 روبل).

وكان أردوغان قد وزع الأموال خلال التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 14 مايو.

بدورها ، تداولت قناة Sozcu التلفزيونية مشاهد تظهر كيف صرخ أحد الناخبين لأردوغان: "أحاول الوصول إليك منذ 10 سنوات".

وبحسب القناة التلفزيونية، طلب أردوغان ممن كانوا بجانب الرجل تهدئته.

مكث أردوغان في مدرسة صفيت تشيبي الثانوية في منطقة أوسكودار في الجزء الآسيوي من اسطنبول لمدة ساعة تقريبًا. تم إغلاق المنطقة التي تقع فيها المدرسة من قبل الشرطة في الصباح. وتجمع المئات من السكان المحليين الذين رددوا شعارات مؤيدة للرئيس الحالي.

المصدر: تاس

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