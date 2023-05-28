تحريض إسرائيلي جديد ضد مسيحيي القدس (فيديو)

قاد نائب رئيس بلدية القدس آرييه كينغ، احتجاجا على تنظيم المسيحيين بالمدينة احتفالا دينيا لهم بمحيط حائط البراق، وطالب مع عشرات المستوطنين بفض الاحتفال بزعم أنه نظم لدواع "تبشيرية"

وقال كينج: فليذهبوا إلى كنائسهم، هل كان سيسمح لليهود بإقامة صلوات وفعاليات عند مدخل الفاتيكان؟بحسب "هآرتس".

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يذكر أن مظاهرة إسرائيلية نفذها مستوطنون في 18 مايو تحت ما تُسمى "مسيرة الأعلام"، مرددين هتافات عنصرية، في المنطقة الفلسطينية الرئيسية في البلدة القديمة بالقدس، في مسيرة سنوية تتسبب في وقوع اشتباكات بين اليهود والفلسطينيين.

المصدر: RT