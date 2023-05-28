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 طهران: التهريج السياسي لزيلينسكي موجه ضد الشعب الإيراني

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 طهران: التهريج السياسي لزيلينسكي موجه ضد الشعب الإيراني
AP
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في حديث نقلته وكالة ISNA، إن الاستعراضات السياسية لفلاديمير زيلينسكي، موجهة ضد الشعب الإيراني وتهدف لجذب الأسلحة الغربية.

في وقت سابق، دعا زيلينسكي الإيرانيين إلى التوقف عن دعم روسيا، وزعم بأن ذلك سيؤدي إلى مزيد من العزلة لإيران.

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وأضاف كنعاني: "تكرار الادعاءات الكاذبة لرئيس أوكرانيا ضد جمهورية إيران الإسلامية ينسجم مع الحرب الدعائية والإعلامية للمحور المناهض لإيران، وهي تستهدف حكومة وشعب إيران، وتتم من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من الأسلحة والمساعدة المالية من الدول الغربية".

ووصف المتحدث الإيراني، الغرض من تصريحات زيلينسكي بأنه تنظيم استعراض سياسي وتشتيت انتباه المجتمع بادعاءات لا أساس لها ولا فائدة منها موجهة ضد الشعب الإيراني.

في وقت سابق، وجه رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف، تهديدات ضد إيران، وزعم بأن أوكرانيا يمكنها نظريا تنفيذ عملية عسكرية في إيران لتدمير مؤسسة إنتاج الطائرات بدون طيار.

ويشار إلى أن الجانب الروسي، دحض مرات عديدة مزاعم استلام روسيا درونات جوية عسكرية من إيران.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موضوع استلام روسيا طائرات مقاتلة بدون طيار من إيران، هو كذبة تم طرحها بشكل مصطنع على وسائل الإعلام الأمريكية.

المصدر: نوفوستي

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