مقتل شخص وإصابة ثلاثة إثر قصف أوكراني في بيلغورود

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف، مقتل شخص وإصابة فتيين اثنين ورجل بجروح، إثر قصف القوات الأوكرانية على منطقة شيبيكينسكي بالمقاطعة.

وكتب الحاكم في قناته على "تيليغرام": "قُتل حارس أمن لشركة عاملة في المدينة، وأصيب فتيان اثنان: أحدهما فتاة تبلغ من العمر 15 عاما، أصيبت بجروح في الأطراف السفلية، وفتى يبلغ من العمر 17 عاما، ورجل آخر مصاب بجروح في الرأس، تم علاجهم في مستشفى المنطقة المركزية".

وقال، إنه سيتم نقل الفتية إلى مستشفى الأطفال الإقليمي، والرجل غادر المستشفى. مشيرا إلى أن مؤسستين كبيرتين في المنطقة تضررتا.

وكتب غلادكوف: "ضربت القذائف أراضي مؤسستين كبيرتين، ونتيجة لذلك اندلع حريق بإحدى المنشآت. وهرعت فرق الإطفاء إلى المكان على الفور. تم نقل موظفي الشركة إلى مسافة آمنة. كما أن هناك أضرارا لحقت بالمنشأة وخط الكهرباء في المدينة، وتواصل خدمات الطوارئ والتشغيل فحص المنطقة".

المصدر: تاس