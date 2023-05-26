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يريفان: لا خطط لتوقيع اتفاق سلام مع باكو خلال الاجتماع بالعاصمة المولدوفية

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يريفان: لا خطط لتوقيع اتفاق سلام مع باكو خلال الاجتماع بالعاصمة المولدوفية
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أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية أنه من غير المقرر بعد إمضاء اتفاقية سلام مع الجانب الأذربيجاني وذلك في إطار المحادثات المرتقبة في عاصمة مولدوفا كيشيناو.

هذا وسيعقد الاجتماع داخل قمة "المجموعة السياسية الأوروبية" في العاصمة المولدوفية في الأول من يونيو المقبل.

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وكان من المقرر في وقت سابق عقد محادثات خلال القمة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وفي وقت سابق، أقر الجانب الأذربيجاني بإمكانية توقيع اتفاق سلام مع يريفان، كما استند الصحفيون في مقالاتهم حول هذا الأمر إلى معلومات الممثل الدبلوماسي لدولة أذربيجان في فرنسا.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان كان قد صرح قبل أيام قليلة بأنه من غير المرجح أن يوقّع معاهدة سلام مع أذربيجان خلال اجتماعه مع الرئيس علييف في 25 مايو الجاري في العاصمة الروسية موسكو يوم 25 مايو.

إلا أن باشينيان، في نفس الوقت، "لم يستبعد تحقيق قاسم مشترك" بشأن فتح اتصالات النقل الإقليمية.

المصدر: الوكالة الفيدرالية للأنباء

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