أعلن رئيس لجنة المالية والضرائب في البرلمان الأوكراني، دانييل غتمانتسيف، أن كييف تلقت أكثر من 50 مليار دولار كدعم خارجي، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.

ووفقا لغتمانتسيف، منذ بداية هذا العام، تلقت أوكرانيا دعما من الحلفاء بمبلغ 18.4 مليون دولار.

وكتب عضو البرلمان في حسابه على "تيليغرام": "منذ بداية (العملية الخاصة) تلقينا 50.5 مليار دولار"، وبحسب النائب، فإن 19.2 مليار دولار من هذا المبلغ على شكل منح.

وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص شريحة جديدة من المساعدة المالية لأوكرانيا بمبلغ 1.5 مليار يورو.

وكتب الصحفي ميهير شارما، في صحيفة "بلومبرغ"، أن الدفعة الجديدة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات لصندوق النقد الدولي لأوكرانيا قد أغضبت البلدان النامية، التي تظهر بشكل متزايد إلى الموقف المتحيز للصندوق.

المصدر: RT