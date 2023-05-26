لافروف يؤكد التزام موسكو بحل الأزمة الأوكرانية عبر الطرق السياسية والدبلوماسية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التزام موسكو بحل النزاع الأوكراني بالطرق السياسية والدبلوماسية، مشيرا إلى العقبات الخطيرة التي وضعتها كييف والغرب أمام استئناف محادثات السلام.

وجاءت تصريحات الوزير لافروف، خلال لقائه، اليوم الجمعة، الممثل الصيني الخاص لشؤون أوراسيا، لي هوي، في وزارة الخارجية الروسية، بحسب بيان الخارجية الروسية.

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كما أعرب لافروف خلال الاجتماع مع المبعوث الصيني لي هوي، عن امتنانه لبكين على موقفها المتوازن بشأن الأزمة الأوكرانية، مشيدا باستعداد الصين للعب دور إيجابي في التسوية.

وأضاف بيان الخارجية: "جرى تبادل لوجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا وآفاق حل النزاع.. وأعرب لافروف عن امتنانه للجانب الصيني على موقفه المتوازن من الأزمة الأوكرانية، وأعرب عن تقديره الشديد لاستعداد بكين للعب دور إيجابي في تسويتها".

واختتم بيان الخارجية: "أكد الجانبان استعدادهما لزيادة وتعزيز التعاون في إطار السياسة الخارجية الروسية الصينية، بهدف الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة وعلى كوكب الأرض أجمع".

المصدر: تاس