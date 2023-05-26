الخارجية الأردنية تدين الاعتداء على منزل سفيرها بالخرطوم

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية تعرض منزل السفير في الخرطوم للاعتداء والتخريب، مؤكدة تواجد السفير وطاقم السفارة في مدينة بورتسودان، وعدم تعرض أي منهم لمكروه.

وأكدت الوزارة في بيان صادر الجمعة: إدانة واستنكار المملكة لكافة أشكال العنف والتخريب، وخاصة تلك التي تنتهك حرمة المباني الدبلوماسية، مؤكدة على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة اتفاقية فيينا.

المصدر: RT