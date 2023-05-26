الخارجية الإيرانية تعلن عودة الدبلوماسي أسد الله أسدي بعد إطلاق بلجيكا لسراحه بوساطة عربية

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إطلاق السلطات البلجيكية سراح الدبلوماسي أسد الله أسدي وعودته إلى طهران، وشكر السلطات العمانية على توسطها في تبادل السجناء.

وكتب عبد اللهيان على "تويتر": "أسد الله أسدي، دبلوماسي بريء من بلادنا، احتجز بشكل غير قانوني في ألمانيا وبلجيكا لأكثر من عامين، يعود الآن إلى وطنه وسيصل قريبا إلى إيران".

كما شكر عمان "على جهودها الإيجابية في حل هذه القضية".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "تسنيم"، نقلا عن مصدر، أن السلطات البلجيكية أفرجت عن أسدي في إطار اتفاق تبادل سجناء.

وفي وقت لاحق أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، إطلاق سراح أوليفييه فانديكاستيل المواطن البلجيكي المسجون في إيران.

وفي ديسمبر من العام الماضي، صدر حكم إدانة فاندكاستيل من قبل القضاء الإيراني بعدة تهم كالتجسس لصالح الحكومة الأمريكية وغسيل الأموال.

وتم القبض على الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي في عام 2018 خلال رحلة عائلية للاشتباه في تورطه في التخطيط لهجوم إرهابي ضد مسلحين من جماعة "مجاهدي خلق" التي تصنفها منظمة إرهابية.

وبحسب السلطات البلجيكية، فإن الأسدي هو الذي سلم مكونات المتفجرات لاثنين من المتواطئين في بلجيكا، كانا يحاولان تنفيذ الهجوم، وصدر حكم قضائي في حقه بالسجن 20 عاما.

المصدر: وكالات