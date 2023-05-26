صحيفة: اختفاء أكثر من 300 طفل من مراكز المهاجرين في هولندا منذ عام 2022

أفادت صحيفة Algemeen Dagblad، نقلا عن بيانات وكالة استقبال طالبي اللجوء، بأن أكثر من 300 طفل اختفوا من مراكز استقبال المهاجرين بهولندا منذ يناير 2022.

وذكرت الصحيفة، أن 4449 طفلا غير مصحوبين بذويهم طلبوا في عام 2022، اللجوء في هولندا.

وللحصول على الموافقة، يتقدم هؤلاء الأطفال أولا بطلبات إلى دائرة الهجرة في بلدة تير أبيل، وبعد ذلك يتم إرسالهم إلى مراكز مختلفة لتوطين المهاجرين. لكن ووفقا للصحيفة، لم يظهر كثير من الأطفال في المراكز المذكورة.

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وقالت الصحيفة: "منذ يناير من العام الماضي، اختفى 360 لاجئا قاصرا غير مصحوبين بذويهم من مراكز استقبال المهاجرين في هولندا. وخلال ذلك اختفى 237 قاصرا من مركز استقبال طالبي اللجوء في تير أبيل".

في أكتوبر الماضي، حثت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دنيا مياتوفيتش، السلطات الهولندية على اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين ظروف قبول اللاجئين في البلاد. بعد ذلك أمرت محكمة منطقة لاهاي، السلطات باتخاذ خطوات عاجلة لتحسين هذه الظروف وجعلها تتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي.

في أغسطس، ذكرت وسائل إعلام هولندية أن حوالي 700 لاجئ في هولندا اضطروا للنوم في الشارع بسبب نقص أماكن الإقامة في مركز استقبال المهاجرين في بلدة تير أبيل.

المصدر: نوفوستي