وزير خارجية الصومال: القمة الروسية - الإفريقية فرصة لتعزيز التعاون مع موسكو

صرح وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، أبشر عمر جامع هورسي، بأن بلاده تنظر إلى القمة الروسية - الإفريقية القادمة، على أنها فرصة لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع موسكو.

وقال وزير الخارجية الصومالي خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في موسكو، اليوم الجمعة: "رئيسنا، حسن شيخ محمود، أعرب عن دعمه الكامل للقمة الروسية - الإفريقية الثانية القادمة، التي ستعقد في سان بطرسبورغ".

وأضاف: "نحن نرى هذا المنتدى بمثابة تعزيز مهم وفعال للعلاقات بين الدول الإفريقية وروسيا، فضلا عن فرصة لتقوية علاقاتنا السياسية والاقتصادية مع موسكو".

تجدر الإشارة إلى أن أبشر عمر جامع هورسي، تم تعيينه وزيرا لخارجية الصومال، في أغسطس من العام الماضي، وتعد زيارته إلى موسكو الأولى له في هذا المنصب.

ومن المقرر عقد القمة الاقتصادية بين روسيا وإفريقيا، في الفترة الممتدة من 26 إلى 29 يوليو القادم، في سان بطرسبورغ، وتعد الثانية من نوعها، حيث أقيمت الأولى في يونيو العام الماضي، في سان بطرسبورغ أيضا، لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع جميع الدول الإفريقية.

وكان لافروف أكد، أن موسكو دعت جميع الدول الإفريقية للمشاركة في القمة، على عكس ما فعلته واشنطن في قمة "الولايات المتحدة - أفريقيا"، التي عقدت في ديسمبر الماضي، حيث امتنعت عن دعوة بعض الدول الأفريقية.

واستضافت موسكو، في الفترة 19 - 20 مارس الماضي، أعمال المؤتمر البرلماني الدولي الثاني "روسيا - إفريقيا"، الذي حضره ممثلو الأوساط العلمية والتعليمية والخبراء من روسيا والدول الإفريقية، ونواب مجلس الدوما، ورؤساء الهيئات التنفيذية الفيدرالية، وأعضاء مجلس الاتحاد الروسي، ورؤساء الهيئات التشريعية للكيانات الفيدرالية الروسية، ورجال أعمال، وذلك بمشاركة أكثر من أربعين وفدا برلمانيا إفريقيا.

المصدر: سبوتنيك