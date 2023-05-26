السفارة الأمريكية في الخرطوم: الولايات المتحدة والسعودية تلحظان تحسنا باحترام اتفاق وقف إطلاق النار

قالت السفارة الأمريكية في الخرطوم في بيان مشترك إن السعودية والولايات المتحدة تلاحظان تحسنا في احترام اتفاق وقف إطلاق نار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في السودان.

وأشارت السفارة الأمريكية بالخرطوم في بيانها، إلى أنه في أعقاب الانتهاكات الجسيمة في 24 مايو، تواصل الوسطاء المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة مع الأطراف، حيث سلطوا الضوء على أن تجدد القتال قد عرض المدنيين للخطر، وعرقل المساعدات الإنسانية، ومنع استعادة الخدمات الأساسية، مما قوض الأهداف الرئيسية لوقف إطلاق النار.

إقرأ المزيد

وحذرت السعودية والولايات المتحدة، الأطراف من مزيد الانتهاكات وناشدوهم بتحسين احترام وقف إطلاق النار في 25 مايو، موضحة أن هذا ما فعلوه في 25 مايو، وسلمت الجهات الفاعلة الإنسانية بعض الإمدادات الطبية التي تمس الحاجة إليها إلى عدة مواقع في السودان، بالإضافة إلى ذلك، تمكنت أطقم الصيانة من إجراء إصلاحات لبدء استعادة خدمات الاتصالات في الخرطوم ومناطق أخرى من السودان.

وحثت السعودية والولايات المتحدة، وفق البيان، الأطراف على المضي قدما في التقدم الإيجابي في 25 مايو للفترة المتبقية من وقف إطلاق النار قصير المدى والوفاء بالتزاماتهم بموجب إعلان 11 مايو للالتزام بحماية المدنيين في السودان، لافتة إلى أنه يجب على الطرفين وضع احتياجات الشعب السوداني في المقام الأول والالتزام بالشروط التي اتفقا عليها قبل أيام قليلة فقط.

وتناشد السعودية والولايات المتحدة الأطراف التقيد بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار واتخاذ الخطوات اللازمة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية، بحسب ما جاء في بيان السفارة.

May 26 Joint Facilitators' Statement from the Kingdom of Saudi Arabia and the United States of America on the Ceasefire and Humanitarian Arrangements in Sudan



In their capacity as facilitators, the Kingdom of Saudi Arabia and the United States of America noted improved respect… — U.S. Embassy Khartoum (@USEmbassyKRT) May 26, 2023

المصدر: السفارة الأمريكية في الخرطوم