وسائل إعلام: واشنطن ستعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدرين مطلعين بأن الولايات المتحدة تخطط للإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار.

وأشار المصدران إلى أن الإعلان عن المساعدات الجديدة قد يتم الجمعة أو بعد العطلة الأسبوعية القادمة.

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ومن المتوقع أن تضم الحزمة الجديدة صواريخ GMLRS الموجهة لراجمات HIMARS وكذلك الذخيرة.

وسيتم تقديم المساعدات من الاحتياطيات الأمريكية القائمة، ولن يتطلب مناقشات أو موافقة إضافية من الكونغرس.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة قد قدمت مساعدات عسكرية بقيمة أكثر من 35 مليار دولار لأوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير عام 2022.

المصدر: رويترز