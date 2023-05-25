البنتاغون: كييف بحاجة إلى نظام دفاع جوي متعدد المستويات أكثر فعالية

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية تحتاج إلى نظام دفاع جوي متعدد المستويات أكثر فعالية.

جاء ذلك في تصريح وزير الدفاع الأمريكي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع دوري للمجموعة التي أنشأها الغرب لتنسيق إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقال أوستن إن "أوكرانيا تحتاج إلى بنية دفاع جوي أرضية متعددة المستويات أكثر كفاءة".

كما أوضح وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، للمشاركين في الاجتماع أن "تعزيز أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية من أهم أولويات كييف"، موضحا الوضع الحالي والاحتياجات اللاحقة التي ستواجهها القوات الأوكرانية في الأسابيع والأشهر المقبلة والنقص الحاد الذي تعاني منه.

وذكر أوستن: "ناقشنا بعض حالات النقص الحرج في القدرات والمعدات العسكرية التي تواجهها أوكرانيا".

واعتبرت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، إمداد دول حلف "الناتو" أوكرانيا بالأسلحة "لعبا بالنار" وتحريضا يؤجج الأزمة ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية الدول الغربية من إمداد كييف بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية، وهذا ما تدأب عليه القوات الجوية الفضائية الروسية يوميا.

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المصدر: تاس