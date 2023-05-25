الجيش الأمريكي يعلن تطورات تهدد جاهزية ومعنويات وقدرات القوات المسلحة

أعرب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي عن مخاوفه بشأن آثار التخلف المحتمل عن سداد الديون الحكومية على الجيش الأمريكي.

وقال ميلي خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس: "لا يمكن أن يكون هناك أي شك في أنه في حال إعلان التخلف عن سداد الديون، وعدم الاتفاق بشأن سقف الديون، ستكون هناك آثار سلبية للغاية في ما يخص الجاهزية القتالية والمعنويات وقدرات القوات المسلحة الأمريكية، ناهيك عن الإساءة إلى السمعة على الساحة الدولية".

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يذكر أن الكونغرس وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن زيادة سقف الديون الحكومية الأمريكية، المحدد عند 31.4 تريليون دولار، وقد تواجه واشنطن التخلف عن سداد الديون في يونيو المقبل.

وعلى الرغم من عدم تحقيق أي نتائج، قال البيت الأبيض إن المشاورات مع المشرعين "تسير بشكل إيجابي"، بينما وضعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيفها للولايات المتحدة الباقي عند درجة AAA تحت المراقبة مع احتمال خفضه.

المصدر: نوفوستي