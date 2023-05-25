الأحكام تتوالى في قضية الهجوم على الكابيتول والسجن 18 عاما لقائد ميليشيا أمريكية يمينية متطرفة

حكم على قائد ميليشيا أمريكية يمينية متطرفة، ستيوارت ردوس، اليوم الخميس بالسجن 18 عاما بتهمة إثارة "الفتنة" في عقوبة صادرة تعتبر الأشد إلى الآن في قضية الهجوم على مبنى الكابيتول.

وقال القاضي الفدرالي آميت ميهتا مبررا الحكم الشديد الصادر بحق مؤسس ميليشيا "أوث كيبرز"، "إنك تشكل تهديدا دائما وخطرا على البلاد".

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وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت محكمة أمريكية حكما بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف السنة بحق ريتشارد بارنيت الذي وضع في مطلع 2021 قدمه على مكتب رئيسة مجلس النواب في حينه، نانسي بيلوسي، عند اقتحام مبنى الكابيتول.

وفي 6 يناير 2021 اقتحم بارنيت مع الآلاف من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مقر السلطة التشريعية في البلاد في محاولة لمنع أعضاء الكونغرس من تكريس هزيمة الرئيس الجمهوري بولاية ثانية والمصادقة على فوز منافسه الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وألقت السلطات القبض على أكثر من ألف شخص منذ الهجوم على مبنى الكابيتول، وقد صدرت أحكام بالسجن بحقّ ما يقرب من 300 منهم.

المصدر: أ ف ب