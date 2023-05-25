"البنتاغون" يعلن عن دولتين أوروبيتين تقودان تحالفا محليا لتدريب قوات كييف على "إف-16"

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الدنمارك وهولندا ستقودان تحالفا أوروبيا من أجل تدريب قوات كييف على قيادة المقاتلات "إف-16" رئيس البنتاغون.

وصرّح الوزير أوستن بذلك، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع دوري لمجموعة الاتصال العسكرية الخاصة بأوكرانيا والتي قام الغرب بإنشائها من أجل تنسيق إمدادات الأسلحة إلى قوات كييف.

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وقال في الاجتماع الذي انعقد بالشكل الافتراضي: "في اجتماع اليوم، ناقش العديد من الحلفاء والشركاء أيضا خططا لتدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات الجيل الرابع، بما في ذلك مقاتلات (إف-16)".

وذكر أن تخطيط وتنفيذ هذا التدريب سيكون عملا أساسيا، معربا عن امتنانه الخاص للدنمارك وهولندا اللتين قرّرتا قيادة التحالف الأوروبي لإعداد القوات الأوكرانية على استخدام مقاتلات "إف-16".

وفي تصريحات سابقة، أعلن أوستن أن الولايات المتحدة تأمل في بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على تشغيل مقاتلات "إف 16"، خلال الأسابيع المقبلة.

وأعرب الوزير خلال كلمة عبر الفيديو أمام اجتماع لمجموعة الاتصال العسكرية الخاصة بأوكرانيا، عن أمله في "يبدأ هذا التدريب في الأسابيع المقبلة".

المصدر: تاس