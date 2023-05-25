باتروشيف: العديد من الدول تصف روسيا والصين بالمراكز الجديدة للعالم متعدد الأقطاب

أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، أن العديد من الدول تصف روسيا والصين بالمراكز الجديدة للعالم متعدد الأقطاب.

وقال باتروشيف أنه تم بحث الأزمة الأوكرانية، خلال اجتماع الممثلين الساميين المسؤولين عن القضايا الأمنية في "منتدى الأمن الدولي" بالعاصمة الروسية موسكو.

وأوضح : "إن مسألة كيفية تطور الوضع في أوكرانيا، تثير قلق الجميع تقريبا. وخلال الاجتماعات متعددة الأطراف والثنائية على حد سواء، تم التطرق إلى هذه القضية".

ونقل سكرتير مجلس الأمن الروسي، تقييم الوضع من قبل المشاركين في المؤتمر: "لقد أكدت بنفسي على الرأي الفريد الذي أعرب عنه الكثيرون. لقد بدأوا الحديث عن تعدد الأقطاب، ويقولون إنه تم بالفعل إنشاء عالم متعدد الأقطاب، وفي نفس الوقت، تسعى الولايات المتحدة للسيطرة على العالم وهم غير راضين عن حقيقة أن العالم متعدد الأقطاب قد قام".

وأشار باتروشيف، إلى أن العديد من الدول تصف روسيا والصين بالمراكز الجديدة للعالم متعدد الأقطاب، لكن الغرب غير راض عن هذا الوضع.

وأضاف: "ليست روسيا فقط واحدة من مراكز العالم متعدد الأقطاب. الصين أيضا. لذلك، بمجرد أن (الدول الغربية)، إذا اعتقدوا أنهم يستطيعون التعامل مع روسيا، فإن مهمتهم التالية، التي يصعب عليهم حلها بالتوازي، هي الصين. ونعرف أيضا ما يفعلونه الآن على حدود الصين مع تايوان. بشكل عام، من الصعب الاختلاف مع موقفهم (الجانب الصيني)".

المصدر: تاس