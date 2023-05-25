الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط مسيرة دخلت المجال الجوي من الأراضي اللبنانية (صورة)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، إسقاط طائرة مسيرة (درون) دخلت المجال الجوي الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "رصدت قوات جيش الدفاع في وقت سابق اليوم مسيرة درون اجتازت من داخل لبنان الى داخل المجال الجوي الاسرائيلي في منطقة بلدة زرعيت الحدودية وأسقطتها".

وأضاف أدرعي "لقد كانت المسيرة تحت متابعة منظومة الدفاع الجوي طيلة الحادث..سيواصل جيش الدفاع العمل لمنع أي خرق لسيادة دولة اسرائيل".

رصدت قوات جيش الدفاع في وقت سابق اليوم مسيرة درون اجتازت من داخل لبنان الى داخل المجال الجوي الاسرائيلي في منطقة بلدة زرعيت الحدودية وأسقطتها. لقد كانت المسيرة تحت متابعة منظومة الدفاع الجوي طيلة الحادث. سيواصل جيش الدفاع العمل لمنع أي خرق لسيادة دولة اسرائيل pic.twitter.com/KMm1mYjzcU — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 25, 2023

وفي 21 مايو، نفذ حزب الله اللبناني تدريبات عسكرية في أحد مواقعه جنوب لبنان بهدف رفع جهوزية عناصره استعدادا لأي حرب محتملة مع إسرائيل.

وقال رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين، إن المقاومة ستُمطر إسرائيل بصواريخها الدقيقة إذا فكرت في تغيير قواعد اللعبة، حسب تعبيره.

المصدر: RT