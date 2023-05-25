نشطاء حقوق الحيوان البريطانيون يسرقون الحملان من مزرعة تابعة لأسرة الملك

أفادت حركة "Animal Rising" البيئية الداعية لحماية البيئة والمعاملة الأخلاقية تجاه الحيوانات بأن نشطاءها سرقوا 3 حملان من مزرعة بقصر ساندرينهام الملكي في شرق بريطانيا.

إقرأ المزيد

وكتبت الحركة في موقعها، اليوم الخميس: "قام نشطاء "Animal Rising" بإنقاذ 3 حملان من ممتلكات ملكية في نورفولك، وذلك في إطار أول عملية إنقاذ مفتوحة كبرى من عمليات الإنقاذ المخطط إجراؤها هذا الصيف. تم نقل الحملان - وأسماؤها سامي وساني وسوتي - إلى مكان آمن بعيدا عن أضرار تربية الحيوانات".

ووقع الحادث مساء أمس الأربعاء. وتسللت 3 فتيات إلى مزرعة تابعة للأسرة الملكية وسرقت 3 حملان سيتم إرسالها قريبا إلى الذبح، بحسب نشطاء الحركة.

وصباح اليوم الخميس، بعد إيصال الحملان إلى مكان آمن استسلمت الفتيات للشرطة المحلية. وجاءت الفتيات إلى مركز الشرطة وهن يرتدين ملابس عليها رموز حركة بالإضافة إلى ملصقات عليها صور للحيوانات المنقذة وكتابات "أنا أنقذت حملا ملكيا" و"هكذا نحب الحيوانات".

وأعلنت الحركة، سابقا، أن نحو ألف ناشط بيئي بريطاني سينظمون احتجاجات في سباقات الخيول في مدينة إبسوم البريطانية في أوائل يونيو القادم. وقبل ذلك نظم هؤلاء النشطاء احتجاجات في سباقات الخيول "Grand National" في بريطانيا وسباقات خيول أخرى باسكتلندا.

المصدر: نوفوستي