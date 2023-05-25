صورة من مستشارة عسكرية تثير جدالا حول ما تخفيه كييف عن القائد العام للقوات الأوكرانية

اعترفت أليونا شيفتسوفا، مستشارة قائد القوات البرية الأوكرانية، أنه بعد تقارير عن إصابة القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، نشرت صورة قديمة معه على شبكة الإنترنت.

وذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، أن "ألينا شيفتسوفا، التي نشرت أمس صورة مع القائد العام للقوات المسلحة زالوجني، اعترفت بأنها ليست جديدة".

وكتبت شيفتسوفا في التعليقات أنها لم تذكر في أي مكان أنها نشرت صورة جديدة، وقدمت أيضا رابطا لما نشرته في 2 مايو، والتي، كما ذكر العديد من المستخدمين في التعليقات، أخفتها من صفحتها.

وفي وقت سابق قالت مصادر أمنية روسية إن زالوجني، الذي توقف مؤخرا عن الظهور في الأماكن العامة، تعرض لإصابة خطيرة في رأسه وجروح بشظايا نتيجة هجوم صاروخي على مركز قيادة في مقاطعة خيرسون، في بداية مايو الجاري.

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بعد ذلك نشرت شيفتسوفا صورة مع زالوجني على الشبكة الاجتماعية، لكن المستخدمين لاحظوا أنها في 2 مايو قد نشرت بالفعل صورة مع القائد العام في نفس الملابس.

المصدر: نوفوستي