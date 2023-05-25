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"فاغنر" تسحب وحداتها من أرتيوموفسك بعد تحريرها

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صرح مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بيرغوجين بأن وحداته سوف تنسحب من مدينة أرتيوموفسك بعد أن حررتها، وسوف تنهي عملية الانسحاب قبل 1 يونيو.

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جاء ذلك في مقطع فيديو مصور من مدينة أرتيوموفسك، استعرض فيه بريغوجين بعض مقاتليه، بينما يصافحهم، فيما قال إن  الفيديو تم تصويره في الخامسة من صباح اليوم الخميس 25 مايو، وإن وحداته ستكمل انسحابها من المدينة قبل 1 يونيو، لترتاح في المعسكرات الخلفية للجبهة، وحتى تحصل على مهام جديدة لتنفيذها.

المصدر: تليغرام

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