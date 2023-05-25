إسرائيليون يتظاهرون أمام منزل نتنياهو رفضا لخطة "الإصلاح القضائي" (فيديو)

تظاهر مئات الإسرائيليين اليوم الخميس، أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفضا لخطة "الإصلاح القضائي" والسياسة التي تضر بالعلاقات مع الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن المتظاهرين، طالبوا بوقف خطة التعديل القضائي والخطوات التي تفسد العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت إلى أن عراكا بالأيدي وقع بين الشرطة وعدد من المتظاهرين الذين رددوا شعارات وحملوا لافتات ضد تمرير الخطة، ومتهمين الحكومة بسرقة الأموال.

المصدر: RT