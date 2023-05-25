وزراء دفاع دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي يبحثون التحديات والتهديدات الإقليمية

اجتمع في مينسك اليوم وزراء دفاع دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي لبحث التحديات والتهديدات الإقليمية وقضايا تحسين نظام الاستجابة للأزمات وعددا من القضايا المشتركة.

وزار وزراء دفاع دول المنظمة نصب النصر التذكاري، في ساحة النصر في العاصمة مينسك، ووضعوا الزهور، تمجيدا لذكرى الجنود الذين لقوا حتفهم وقاتلوا ببسالة خلال الحرب الوطنية العظمى.

ويشارك في الاجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، والأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي، روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية