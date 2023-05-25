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رئيس أذربيجان يقوم بزيارة عمل إلى موسكو

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رئيس أذربيجان يقوم بزيارة عمل إلى موسكو
Sputnik
رئيس أذربيجان إلهام علييف
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أفاد المكتب الصحفي للرئاسة الأذربيجانية بوصول رئيس أذربيجان إلهام علييف، اليوم الخميس، إلى موسكو في زيارة عمل.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب: "وصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 25 مايو الجاري بزيارة عمل إلى موسكو بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي مطار فنوكوفو -2 الدولي استقبله نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين ومسؤولون آخرون".

ومن المتوقع أن يجري علييف أثناء زيارته إلى موسكو لقاء مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان بوساطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما سيجري علييف لقاء ثنائيا مع بوتين وسيشارك كضيف في اجتماع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

من جهته قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الرئيس بوتين سيجري في البداية لقائين ثنائيين مع كل من علييف وباشينيان، ثم من المتوقع عقد اجتماع ثلاثي.

المصدر: تاس

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