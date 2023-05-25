سكرتير مجلس الأمن الروسي يلتقي نظيريه من سوريا وعمان

التقى سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف رئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك في إطار المنتدى الدولي للأمن المنعقد في منطقة موسكو برعاية مجلس الأمن الروسي.

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جاء ذلك وفقا لما أفاد به المكتب الصحفي لجهاز مجلس الأمن الروسي، حيث تناولت المحادثات بين الطرفين التعاون بين موسكو ودمشق، ونوقشت الأوضاع في الشرق الأوسط، وتطور العلاقات الروسية السورية، إضافة إلى قضايا مكافحة الإرهاب.

كذلك التقى باتروشيف مع الأمين العام لمجلس الأمن الوطني العماني إدريس الكندي، حيث ناقشا القضايا الأمنية في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

المصدر: نوفوستي