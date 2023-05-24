وسائل إعلام: استدعاء رئيسة بيرو لسماع إفادتها في قضية قتل المحتجين

استدعى مكتب المدعي العام في بيرو، الرئيسة دينا بولوارت، لاستجوابها في قضية مقتل المتظاهرين في احتجاجات مناهضة للحكومة.

ووفقا لإذاعة RPP، سيتعين على رئيسة الدولة المثول أمام مكتب المدعي العام في المبنى الرئيسي، للإدلاء بشهادتها في 31 مايو. وأكد محامي بولوارت لمحطة الإذاعة، أنها ستكون هناك للاستجواب.

وفي يناير الماضي، أعلن مكتب المدعي العام أنه سيجري تحقيقا أوليا ضد الرئيسة للاشتباه في ارتكابها "إبادة جماعية"، بسبب وفاة متظاهرين بين ديسمبر 2022 ويناير 2023.

واجتاحت الاحتجاجات بيرو، بعد عزل رئيس الدولة بيدرو كاستيليو في 7 ديسمبر 2022، وطالب المشاركون في الاحتجاجات باستقالة بولوارت وحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.

ورافقت التظاهرات عمليات قطع طرق في المناطق وهجمات على مطارات واشتباكات مع مسؤولين حكوميين، ما تسبب بسقوط عشرات الأشخاص كضحايا للعنف، وإصابة المئات.

المصدر: تاس