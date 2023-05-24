الأوقاف: السوريون لن يتمكنوا من الحج هذا العام

أعلن مدير الحج في وزارة الأوقاف السورية، حسان نصر الله، أن السوريين لن يتمكنوا من الحج هذا العام، لأن العلاقات مع السعودية استؤنفت قبل فترة وجيزة، ولا تكفي لتنظيم إجراءات حجهم.

وأشار نصر الله إلى أن هناك حاجة لفترة زمنية من أجل الترتيبات التي تحتاج إلى تحضير واجتماعات مسبقة مع الجانب السعودي.

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وأكد أن تنظيم أمور الحج يتم بناء على اتفاقية توقع بين وزارة الأوقاف السورية ووزارة الحج السعودية تتضمن كل التفاصيل والترتيبات اللوجستية من حيث العدد والطيران والسكن وغير ذلك.

من جهته، أكّد وزير السياحة السوري محمد رامي مرتيني أن الوقت لم يسعف في ما يتعلق بموضوع الإجراءات المتعلقة بالحج وخصوصا ما يتعلق بالجانب القنصلي وبالتالي فإن الوزارة لم تصدر أي تعليمات لمكاتب السياحة فيما يتعلق في هذا الموضوع. وأعلن عن إمكانية استئناف رحلات العمرة بعد موسم الحج.

ولفت مرتيني إلى إمكانية استئناف رحلات العمرة بعد موسم الحج، وتوقع أن العام القادم سيكون أفضل وتعود الأمور إلى طبيعتها، مبينا أن دور وزارة السياحة هو تنظيمي لوجستي لموسم الحج.

المصدر: الوطن السورية