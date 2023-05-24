مكتب بوشيلين يحذر من استمرار التهديدات الأوكرانية على محور أرتيوموفسك

أكد مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يان غاغين، استمرار التهديدات الأوكرانية على خطوط التماس في أرتيوموفسك (باخموت).

وأشار غاغين في حديث لقناة "روسيا 1"، إلى أن عددا كبيرا من المسلحين الأوكرانيين ومعداتهم العسكرية لا يزالون متمركزين في محيط مدينة تشاسوف يار.

وأضاف: "هناك تمركز خطير لفلول النازيين الأوكرانيين في محيط مدينة تشاسوف يار، ولا تزال تهديدات محاولتهم شن ضربات انتقامية على المحاور في المنطقة قائمة".

وحذر من إمكانية استخدام المجموعات الأوكرانية للاحتياطات التي بحوزتها لشن هجوم على محور أرتيوموفسك، أو أي محور آخر.

المصدر: RT