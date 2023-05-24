"آسيا تايمز": مقاتلات "إف-16" لن يكون لها تأثير كبير في أوكرانيا

أفادت صحيفة "آسيا تايمز"، بأن الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة سيزود أوكرانيا بنماذج من مقاتلات "إف-16"، لن يكون لها تأثير كبير على سير القتال.

وأوضح كاتب المقال ستيفن براين: "ستتسلم قوات كييف نسخا قديمة من هذه المقاتلات خضعت لبعض التعديلات بداية القرن الجاري، ولن تكون بجودة الإصدارات الحديثة، أو حتى المقاتلات التايوانية المحسنة من طائرات "إف-16"، كما لن يتم تزويدها بالرادارات".

وأشار إلى حاجة أوكرانيا لبناء شبكة لصيانة المقاتلات الأمر الذي سيستغرق أكثر من عام، إضافة إلى حاجتها لفترة زمنية طويلة لتدريب طياريها على استخدامها، وأن المهمة الأصعب في خدمة هذه الطائرات ستقع على عاتق أوروبا.

ووفقا له، سيواجه الطيارون الأوكرانيون الكثير من الصعوبات في الإقلاع والهبوط على المدرجات الأوكرانية القصيرة المخصصة للطائرات سوفيتية وروسية الصنع التي لا تحتاج مدرجات طويلة، ما سيضطر الطيارين الأوكران للإقلاع بنصف الحمولة الممكنة من الأسلحة.

وشدد على أن هناك احتمالا كبيرا لتلف هياكل المقاتلات التي ستسلم لأوكرانيا أو المعدات الموجودة على متنها، ما سيؤثر على سير العلميات بشكل سلبي.

ومن جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، إمداد دول حلف الناتو أوكرانيا بالأسلحة، "لعبا بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي