رئيس الاستخبارات الروسية: نتابع حالة قائد قوات كييف الصحية

أكد رئيس الاستخبارات العسكرية الروسية سيرغي ناريشكين، أن روسيا تتلقى معلومات عن الحالة الصحية للقائد العام لقوات كييف فاليري زالوجني، الذي تتحدث مصادر مختلفة عن إصابته بضربة روسية.

وقال ناريشكين للصحفيين يوم الأربعاء: "بالطبع، نتلقى المعلومات، ولكن ليس بوسعي أن أضمن أنها صحيحة 100%. ولذلك لا أعتقد أنني سأفيد بأي شيء لا تعلمونه".

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وأضاف: "أعتقد أنه لا داعي لإعارة اهتمام خاص لهذا الموضوع".

وأكد المراسل العسكري الأوكراني أندريه رودينكو في وقت سابق عبر "تلغرام"، أن زالوجني بحالة حرجة ويصارع الموت، بعد استهدافه بضربة روسية.

ونقل عن مصدر في قيادة الجيش الأوكراني، أن زالوجني ما زال على قيد الحياة، لكنه بحالة حرجة ويتلقى العلاج في مستشفى عسكري، والأطباء يفعلون كل ما بوسعهم لإنقاذه.

وسبق لألكسندر أرتامونوف، الخبير في جيوش "الناتو"، وأكد أن زالوجني اختفى بعد ضربة صاروخية روسية استهدفت نقاط قيادة لقوات كييف.

من جهتها، نفت نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليار، صحة "الشائعات عن إصابة زالوجني"، وقالت إنه "على رأس عمله".

ولا يزال زالوجني مختفيا عن الظهور منذ إعلان رئيس اللجنة العسكرية لحلف "الناتو" روب باور، مطلع مايو الجاري أن زالوجني اعتذر عن اجتماع للحلف على مستوى رؤساء الأركان، حتى عبر الفيديو، نظرا "للوضع المتوتر على الجبهة".

المصدر: تاس