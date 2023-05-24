حزب "الحرية" النمساوي يطالب حكومة بلاده بإلغاء العقوبات ضد روسيا

طالب حزب "الحرية" النمساوي حكومة بلاده بإلغاء العقوبات ضد روسيا، ومواجهة ارتفاع التضخم، والعمل على حل الأزمات الراهنة الناجمة عن العقوبات.

وقال نائب الحزب، داغمار بيلاكوفيتش، إنه أثار هذه القضية في مجلس النواب بالجمعية الفيدرالية، للبرلمان النمساوي اليوم الأربعاء.

وأكد أن العقوبات ضد روسيا "تؤثر بالدرجة الأولى على المواطنين من خلال أزمة الفحم والغاز، إذ برز تضخم أخضر يعاني منه الناس.. يجب تغيير الرؤية للوضع الراهن والتصرف لصالح الشعب".

وأضاف أن "المستشار النمساوي، كارل نيهامر لا يعرف حقيقة الأمور التي يعيشها الشعب، لأنه لا يتواصل كثيرا مع المواطنين".

وأوضح أن نتائج سياسة الائتلاف الحكومي في النمسا "كارثية"، حيث تعاني النمسا من أعلى معدل تضخم في منطقة اليورو.

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المصدر: نوفوستي