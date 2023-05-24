الجيش الإسرائيلي: عثرنا على منصة إطلاق صواريخ في قرية نزلة قرب طولكرم (فيديو)

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قوة تابعة للجيش عثرت يوم الأربعاء على منصة لإطلاق الصواريخ في قرية نزلة قرب طولكرم، شمال غربي الضفة الغربية.

وأضاف المتحدث باسم القوات الإسرائيلية أنه تم نقل المنصة للفحص.

هذا، وذكرت وسائل اعلام عبرية أن الجيش والشاباك فتحا تحقيقا عاجلا بعد بث مشاهد لمحاولة إطلاق صاروخ محلي الصنع من جنين باتجاه مستوطنات محاذية.

من جهتها، أفادت "إذاعة الجيش" بأن الفحص الذي أجرته المنظومة الأمنية عن صحة الفيديو المنشور على الشبكات الفلسطينية لإطلاق الصاروخ من شمال الضفة، كشف أن موقع الإطلاق يقع بالقرب من مستوطنة شكيد.

وأشارت الإذاعة إلى أنه ولم يتم حتى الآن اعتقال أي مشتبه بهم، كما أنه لم تقع إصابات ولم تحدث أضرار.

ونشر نشطاء مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وثقت عملية إطلاق صاروخ بالقرب من مستوطنة شكيد، وكتب على الصاروخ "كتيبة العياش" لإطلاق صاروخ "قسام 1".

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية