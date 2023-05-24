قوات كييف تستهدف مجموعة صحفيين بالقذائف في بيلغورود

استهدفت القوات الأوكرانية مجموعة من الصحفيين أثناء عملهم في بلدة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود الروسية، التي تعرضت لهجوم تخريبي من قوات كييف يوم الاثنين.

وخرج المراسلون من السيارة عندما أمر حاكم بلدة كوزينسكي، إيغور موخوفينكو، الذي رافقهم في المنطقة بالانبطاح، بعد سماع صوت صفير، ليُسمع بعده صوت انفجار يُعتقد أنه ناجم عن قذيفة هاون، وذلك على بعد عشرات الأمتار من المجموعة، دون أن تصيب الصحفيين الذين غادروا نقطة التفتيش بعد ذلك.

ويأتي ذلك بعد تسلل مجموعة تخريبية مسلحة إلى مقاطعة بيلغورود الروسية من الأراضي الأوكرانية يوم الاثنين، وتنفيذها هجمات في منطقة "غرايفورون" بالمقاطعة، أسفرت عن مقتل مدني وإصابة 13 آخرين، حسب السلطات المحلية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثاء، عن التصدي للهجوم والقضاء على أكثر من 70 مقاتلا من المشاركين في الهجوم، ودحرهم من أراضي المقاطعة.

المصدر: تاس