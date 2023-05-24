الشرطة البريطانية تعترف باحتمال تورطها بمقتل مراهقين (فيديو)

اعترف قائد شرطة كارديف في المملكة المتحدة، باحتمال تورط عناصره بمطاردة مراهقين على متن دراجة نارية، أدت إلى وقوع تصادم، قتل فيه المراهقان، واندلعت على أثره احتجاجات عنيفة.

وتوفي كيريس سوليفان (16 عاما) وصديقه هارفي إيفانز (15 عاما) في حادث تصادم في منطقة إيلي بالعاصمة الويلزية مساء الاثنين. أحالت شرطة جنوب ويلز نفسها إلى هيئة الرقابة المستقلة على الحادث، لكنها أصرت على عدم وجود سيارات للشرطة على الطريق حيث وقع الحادث في ذلك الوقت.

إلا إن آلان مايكل، مفوض الشرطة والجريمة بجنوب ويلز، قال إنه "من المحتمل" أن تكون الشرطة قد طاردت المراهقين على دراجة إلكترونية، بعد أن زعمت سابقا أن مثل هذه الادعاءات"خاطئة".

وشدد على أنه "من المهم للغاية محاولة التأكد من أن المعلومات الصحيحة متاحة للجمهور حول ما حدث في ذلك الوقت"، مشيرا إلى أن "الانطباع الذي أعطي هو أن الشرطة تلاحق الأطفال الصغار، ووقع الحادث وحصل ما حصل".

وأضاف: "مازلت على يقين من أن هذا ليس ما حدث ولكن ظهرت معلومات عن السيارة والشبان في نفس الشارع وفي شارع مختلف قبل وقت قصير من الحدث. هذا بالطبع شيء يجب التحقيق فيه والنظر فيه بشكل مستقل من قبل مكتب سلوك الشرطة".

وعندما سئل عما إذا كان هذا يترك احتمال حدوث مطاردة للشرطة مفتوحا، قال: "إنه يترك الاحتمال مفتوحا. تأكدت من عدم وجود مطاردة للشرطة ولم تكن هناك شرطة تلاحق الأفراد وقت وقوع الحادث".

وتأتي تعليقاته بعد ظهور مشاهد التقطتها كاميرات المراقبة، ويظهر فيها مراهقان تتم ملاحقتهما من قبل سيارة شرطة قبل لحظات من وقوع حادث مميت".

وتم تصوير اللقطات قبل دقيقة واحدة من الاصطدام في الساعة 6 مساء يوم الاثنين على طريق فرانك في إيلي، على بعد 900 متر من مكان الحادث. يظهر شابان على دراجة على الطرق الوعرة مع سيارة شرطة ثانية واحدة فقط خلفهما.

واندلعت احتجاجات تخللها اشتباكات عنيفة، شارك فيها ما يصل إلى 150 شخصا، بعد انتشار معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى مقتل المراهقين في مطاردة للشرطة.

المصدر: "التلغراف"