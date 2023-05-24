بسبب حفلة لبيونسيه.. العائلات المشردة في بريطانيا تضطر للتشرد من جديد

من المقرر أن يتم نقل العائلات المشردة التي تسكن في شمال لندن، عندما تبدأ الحفلات الغنائية للنجمة الأمريكية بيونسيه في نهاية الشهر بعد فشل المجلس المحلي في تمديد حجوزاتهم.

وقالت صحيفة "الغارديان" إن ما يصل إلى 30 عائلة تواجه الترحيل من Travelodge في إنفيلد، على أن يتم وضعها في أماكن إقامة مؤقتة بديلة، بعد أن تم حجز الغرف التي يعيشون فيها من قبل أشخاص آخرين خلال جولة بيونسيه الغنائية في لندن، والتي ستستمر لـ5 ليال في ملعب توتنهام هوتسبر بين 29 مايو و4 يونيو.

وأوضحت أن حوالي 100 غرفة، ثلثي الفندق، محجوزة حاليا من قبل المجلس المحلي، الذي يضع العائلات والأفراد الذين أبلغوا المجلس أنهم بلا مأوى، وفي بعض الأحيان يعيش أربعة أو خمسة أشخاص في غرفة واحدة، مشيرة إلى أن المجلس فشل في تمديد حجوزات 30 عائلة المنتهية أثناء الحفلة الموسيقية، مما يعني أن عددا منهم سيضطر إلى المغادرة.

هذا ولا يمكن حجز غرف Travelodge إلا لمدة 28 يوما في كل مرة، وقد تم نقل العائلات سابقا إلى أماكن إقامة أخرى في وقت قصير عندما فشل المجلس في إعادة الحجز قبل أن يقوم الأشخاص الذين يحضرون الأحداث المحلية الكبيرة باقتناص الغرف.

وقالت العائلات للصحيفة إن السلطة المحلية غالبًا ما تنتظر حتى اليوم الأخير من حجزها قبل إجراء حجز آخر.

وأشار متحدث باسم مجلس إنفيلد إلى أنه "في حالة عدم تمكن Travelodge من توفير غرف للأفراد والعائلات، سنبذل قصارى جهدنا للعثور على أماكن إقامة مناسبة أخرى"، مضيفا: "نحن ندرك أن الإقامة في الفنادق ليست مثالية للعائلات وهذا هو السبب في أننا نواصل الضغط من أجل اتخاذ إجراءات وطنية لمعالجة النقص الأساسي في الإسكان الميسور التكلفة".

بدوره، قال متحدث باسم Travelodge: "لقد عملنا مع مجلس إنفيلد لسنوات عديدة لتوفير إقامة قصيرة الأجل. تدرك جميع الأطراف أن هذا ترتيب مؤقت حتى تتمكن السلطة المحلية من إيجاد حل دائم.

المصدر: "الغارديان"