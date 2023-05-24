قال عضو البرلمان الأوروبي، جونار بيك، إن ألمانيا والاتحاد الأوروبي لن يسمحا بالتحقيق في تفجير خط غاز "السيل الشمالي 2".

وأشار بيك في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا"، إلى الحاجة لفهم حقيقة أن معظم دول الاتحاد الأوروبي ليست كيانات مستقلة في الساحة الدولية.

ووفقا له، تتمتع السلطات الألمانية، التي لديها التزامات تجاه الولايات المتحدة، بأقل قدر من الاستقلالية، فهي محدودة في الإجراءات التي يتخذها كل من "الناتو" والاتحاد الأوروبي، فضلا عن "الظروف السياسية المحلية والأمراض والتعصب السياسي".

لذلك، أوضح لبيك، أن السلطات الألمانية والاتحاد الأوروبي لن يسمحا ككل، بإجراء تحقيق في التخريب المرتكب على خطوط الغاز. ولا يعتزمون إصلاح الخطوط التالفة على الإطلاق.

وفي وقت سابق، بلغ حجم الأضرار الاقتصادية الإجمالية التي لحقت بروسيا من الانفجارات في أقسام من أنابيب نقل الغاز "السيل الشمالي" التي حدثت في نهاية سبتمبر من العام الماضي، قد تصل إلى 1.4 تريليون دولار.

المصدر: غازيتا.رو