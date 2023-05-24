لوكاشينكو يصل إلى موسكو الأربعاء لحضور القمة الأورواسية

يصل رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، إلى العاصمة الروسية موسكو اليوم الأربعاء، لحضور اجتماع المجلس الاقتصادي الأورواسي الأعلى، وعقد لقاء ثنائي مع الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال لوكاشينكو يوم الاثنين، إنه يريد أن يناقش مع بوتين القضايا العالقة في العلاقات بين مينسك وموسكو.

وأضاف: "كما تبلغني الحكومة، تقريبا لا يوجد مشاكل. لا أثق بذلك كثيرا. أرى من الوضع أنه لا تزال هناك مشاكل وبعض التناقضات. وفي بعض الأحيان بيروقراطية. من المسؤول عن ذلك؟ وعندما سنجتمع في موسكو بعد غد، يمكننا أنا والرئيس بوتين مناقشة وإزالة المشاكل التي لا ينبغي أن تكون موجودة في علاقاتنا".

وأظهرت العلاقات التجارية والاقتصادية البيلاروسية الروسية مؤخرا اتجاها إيجابيا واثقا حيث وصلت التجارة المتبادلة في عام 2022 مستوى 50 مليار دولار، وفي شهرين من عام 2023، بلغ حجم التجارة 7.5 مليار دولار، ووفقا لرئيس وزراء بيلاروس، زادت التجارة مع روسيا بنسبة 22% في الربع الأول.

وستعقد قمة المجلس الاقتصادي الأورواسي الأعلى من 24 إلى 25 مايو في موسكو برئاسة بوتين، وسيتم تحديد توقيت المنتدى الاقتصادي الأوراسيوي الثاني بالتزامن مع اجتماع المجلس.

ويضم المجلس أرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا، وأوزبكستان وكوبا بصفة مراقب.

المصدر: نوفوستي