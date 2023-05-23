مصرع أربعة أشخاص بإطلاق للنار في ولاية تكساس

أعلنت الشرطة الأمريكية، يوم الثلاثاء، مصرع أربعة أشخاص بإطلاق للنار داخل مبنى سكني في مدينة ناش، بولاية تكساس.

وقال مسؤولون من مكتب عمدة مقاطعة بوي، إن شخصا كان محصنا داخل المنزل، "تم اعتقال المشتبه به عندما غادر المنزل". لم يتم إعطاء معلومات عن هوية القتلى ودوافع الجريمة.

وتقول الشرطة إن المشتبه به خرج في النهاية من المنزل وتم اعتقاله. ثم تم العثور على أربعة جثث داخل المنزل. ولم يُصدر المسؤولون معلومات إضافية.

المصدر: وكالات