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البيت الأبيض يستبعد اللجوء إلى الدستور لتجاوز أزمة سقف الدين

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البيت الأبيض يستبعد اللجوء إلى الدستور لتجاوز أزمة سقف الدين
AP Evan Vucci
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أكد البيت الأبيض أنه لا ينوي في الوقت الراهن اللجوء إلى المادة 14 من الدستور الأمريكي لرفع سقف الدين ومنع تخلف الولايات المتحدة عن السداد.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، يوم الثلاثاء، أنه "لن يحل ذلك المشكلة التي نواجهها راهنا"، في إشارة إلى استراتيجية تطرق إليها قبل فترة قصيرة الرئيس جو بايدن الذي يخوض مشاورات حول الميزانية مع الجمهوريين في الكونغرس.

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وبشأن إمكانية تمديد سقف الدين لفترة قصيرة لاتاحة مزيد من الوقت لفريقي البيت الأبيض والكونغرس للتشاور، قالت جان بيير إن حلا كهذا "ليس مطروحا".

وأجرى بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين ماكارثي ثلاث جولات من المحادثات في محاولة للتوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين الراهن حتى تتمكن الولايات المتحدة من الإيفاء باستحقاقاتها.

وتجدر الإشارة إلى أن المشاورات لم تسفر عن أي نتائج بعد، فيما تواجه الولايات المتحدة خطر التخلف عن سداد الديون الحكومية في أوائل يونيو المقبل.

المصدر: فرانس برس

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