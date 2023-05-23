شركة شاي متعددة الجنسيات توقف نشاطها في كينيا بعد إحراق متظاهرين آلاتها

أوقفت شركة للشاي متعددة الجنسيات في كينيا نشاطها، بعد حرق آلاتها من قبل متظاهرين بسبب الفقدان الهائل للوظائف نتيجة الميكنة.

وأعلنت رابطة مزارعي الشاي الكينية، يوم الثلاثاء، أن "جميع منتجي الشاي في كينيا سيقلصون عملياتهم تضامنا مع (إيكاتيرا)، حتى يتم ضمان الأمن".

ويعتبر تعليق العمليات في مزارع منطقة ساوث ريفت، التابعة لشركة (إيكاتيرا) من العمليات التي ستؤثر على آلاف الوظائف.

كما احتج عمال غير منتظمين يوم الإثنين، على فقدان وظائفهم بسبب استخدام الآلات، وأكدوا لوسائل إعلام محلية أن "عملية القطف تتسبب في مزيد من الجهد للعاملين في قسم الفرز لأن الآلات لا تختار أفضل أوراق الشاي".

وأشارت وسائل إعلام محلية أن "المتظاهرين أحرقوا 5 آلات ونهبوا منتجات شاي من أحد متاجر الشركة".

وناشدت الرابطة الرئيس الكيني ويليام روتو، التدخل فيما وقعت هجمات أخرى على مزارع شاي أخرى في منطقة ساوث ريفت مع احتجاج السكان على استخدام الآلات.

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المصدر: أ ب