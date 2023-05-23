البنتاغون: تصرف المقاتلة الروسية تجاه القاذفتين الأمريكيتين كان احترافيا

صرح المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، بأن المقاتلة الروسية التي رافقت قاذفتين استراتيجين أمريكيتين فوق بحر البلطيق، تعاملت معهما بشكل احترافي وآمن.

وقال رايدر في إفادة صحفية: "كان التعامل مع الطائرتين الأمريكيتين آمنا ومهنيا واحترافيا"، مشيرا إلى أن تحليقهما فوق بحر البلطيق، كان جزءا من "مناورة مقررة في وقت سابق في أوروبا".

إقرأ المزيد

وأفاد مركز الدفاع الوطني الروسي، بأن الرادارات رصدت هدفين مجهولين يقتربان من الحدود الروسية، ما دفع الجيش الروسي لإطلاق مقاتلة Su-27 للتحقق من هويتهما.

وأوضح المركز أن طاقم الطائرة الروسية أجرى دورية فوق بحر البلطيق، حدد خلالها أن الهدفين هما قاذفتان استراتيجيتان من طراز B-1B أمريكيتان.

وأضاف أن الطائرة الروسية Su-27 عادت إلى قاعدتها، بعد ابتعاد الطائرتين الأمريكيتين.

المصدر: نوفوستي