إسرائيل: نصر الله قد يرتكب خطأ فادحا يجرّ المنطقة إلى حرب شاملة

قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أهارون حوليا، إن أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، قد يدفع المنطقة إلى حرب كبيرة.

وأضاف خلال كلمة ألقاها في "مؤتمر هرتسيليا" يوم الاثنين: "في كل ما يتعلق بعملية مفترق مجدو، أعتقد نصر الله أن بإمكانه شد المعادلات القائمة، وهو يقترب من ارتكاب خطأ يمكن أن يشعل حربا شاملة".

وتابع: "ننصحهم ألا يخطئوا التقدير بنا، تفعيل القوة من الجبهة الشمالية نحو إسرائيل سواء من سوريا أو من لبنان قد يؤدي إلى تصعيد واصطدام كبير بين إسرائيل وحزب الله في لبنان"، بحسب ما نقل عنه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه على "تويتر".

#عاجل رئيس هيئة الاستخبارات: نصرالله وبعد 17 عاما منذ الخطيئة التي ارتكبها في 2006 يقترب جدا من ارتكاب خطيئة قد تؤدي بالمنطقة إلى حرب كبيرة وهو يقترب من هذه الخطيئة من لبنان ومن سوريا. تصرف نصرالله إلى جانب ثقة بشار الأسد العالية بالنفس قد تخلق إمكانية تصعيد عالية في المنطقة — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 22, 2023

من جهته، صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هيرتسي هليفي، خلال المؤتمر نفسه، بأن حزب الله يعتقد أنه يفهمنا وهذا يجعله يتجرأ على تحدينا".

وأشار إلى أن المعركة في الشمال ستكون صعبة، قائلا إن تل أبيب تعرف كيف تواجهها".

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وزعم هيرتسي هليفي أن حزب يعد التمثيل الأقوى لإيران في المنطقة.

في الوقت ذاته، استبعد هليفي خوض الحزب حربا شاملة، قائلا: "حزب الله مرتدع جدا من حرب كهذه ضد إسرائيل"، مضيفا أن لبنان تواجه مشاكل اقتصادية شديدة جدا، وسيكون من الصعب عليها الانتعاش من معركة في الشمال".

كما اعترف رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، أن الحرب في الشمال إذا حدثت ستكون صعبة على الجبهة الداخلية، مدعيا أن أي حرب على الجبهة الشمالية في حال حدوثها ستكون أصعب كثيرا على لبنان وحزب الله.

وجاءت تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بعد يوم من مناورات عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان حاكت اختطاف جنود واقتحام مستوطنات.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية