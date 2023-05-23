كييف تنتقد تصريح أوربان حول استحالة انتصارها

انتقد متحدث الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، تصريح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، الذي أكد فيه استحالة انتصار أوكرانيا في المواجهة مع روسيا، وأن "الناتو" لن يدافع عنها.

وقال نيكولينكو: "لقد جادل السياسيون الأوروبيون العام الماضي بأن أوكرانيا ليس لديها فرصة للصمود لأكثر من 72 ساعة، لقد كانوا مخطئين في ذلك الوقت، وهم مخطئون الآن".

وفي وقت سابق، قال أوربان إن كييف ليس لديها فرصة لهزيمة روسيا دون إرسال قوات "الناتو" إلى أوكرانيا، لكن الحلف لن يفعل ذلك.

المصدر: RT